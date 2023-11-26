Леброн Джеймс установил рекорд в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал лидером рейтинга по количеству бросков с игры в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Теперь на счету звездного игрока 28 308 совершенных бросков. 38-летнему Леброну удалось опередить легендарного Карима Абдулла-Джаббара, у которого на один выполненный бросок меньше (28 307).

В топ-5 также входят Карл Мэлоун (26 210), Коби Брайант (26 200) и Майкл Джордан (24 537).