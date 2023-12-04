Центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов признан лучшим игроком ноября в Суперлиге Favbet.

По итогам подсчетов голосов болельщиков, капитанов команд и ФБУ Агафонов набрал 10 баллов. Центровой опередил Михаила Горобченко, Владимира Конева, Алексея Соловьева, Илю Кабацюру и Романа Морозова.

В минувшем месяце Агафонов помог Мавпам выиграть три из четырех матчей. В среднем за игру опытный игрок набирал 17,8 очков, 10,5 подборов и 3,0 передачи.

Благодаря успешному выступлению в ноябре, Черкасские Мавпы поднялись на второе место по итогам первого круга регулярного чемпионата. В следующем бабле команда Агафонова сыграет с Политехникой-Галичиной (7 декабря), Прикарпатьем-Говерлой (8 декабря) и БК Ровно (9 декабря).