Будивельник нанес первое поражение Днепру в текущем сезоне Суперлиги FAVBET

В одном из ключевых матчей всего регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET лидер чемпионата Днепр на своей площадке уступил Будивельнику — 74:80.

Поединок, проходивший в днепровском СК «Шинник», подарил непредсказуемый сюжет и чемпионскую интригу.

Команда Владимира Коваля уверенно провела первую четверть, выиграв ее с разницей в 8 очков. В дальнейшем столичный гранд сумел прибавить, и к большому перерыву было зафиксировано минимальное преимущество хозяев.

Определяющей стала третья четверть. Ее Будивельник выиграл с обескураживающим счетом 23:6. К чести хозяев, они вернулись в игру, по ходу четвертого отрезка игры сокращали отрыв до 5-6 очков, но на большее не сподобились.

Итог — первое поражение Днепра в нынешнем сезоне, оборвавшее девятиматчевую победную серию лидера чемпионата. Команда Коваля при этом сохранила первое место за счет лучшего процента побед — 90% против 73% у Будивельника, идущего вторым.

Завтра, 5 декабря, Будивельник сыграет против БК Запорожье. На следующий день Днепр встретится с БИПА.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Будивельник — 74:80 (23:15, 19:25, 6:23, 26:17)

Днепр: Горобченко (15 + 7 передач), Дубоненко (12), Тимофеенко (11 + 5 подборов)

Будивельник: Кольченко (25), Буренко (20 + 7 передач), Конев (12 + 13 подборов + 6 передач), Сандул (10 + 13 подборов)