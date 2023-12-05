Будивельник в напряженном матче обыграл Запорожье в Суперлиге FAVBET

Будивельник обыграл Запорожье в матче днепровского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET 2023/24.

Столичная команда выиграла первую четверть с разницей в 6 очков, но развить успех ей не удалось. Второй отрезок игры остался за Запорожьем, которые ушли на большой перерыв с преимуществом в 5 очков.

Ключевой в поединке стала четвертая 10-минутка. Будивельник совершил рывок и добыл итоговую победу 74:65.

Отметим, что поединок начался на 40 минут позже из-за воздушной тривоги. По этой же причине поединок прерывался во второй четверти.

MVP встречи стал форвард Будивельника Владимир Конев — 17 очков, 9 подборов и 5 передач. В составе Запорожья отметим Александра Сизова, который оформил дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

Будивельник (9-3) занимает второе место в Суперлиге FAVBET. Запорожье (5-7) идет на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Запорожье — Будивельник — 65:74 (15:21, 24:13, 18:21, 8:19)

Запорожье: Морозов (18 + 7 подборов), Сизов (17 + 10 подборов), Буц (14 + 8 подборов), Хохоник (7 + 13 передач + 6 потерь), Холод (4), Быков (3 + 4 перехвата), Липовцев (2)

Будивельник: Конев (17 + 9 подборов + 5 передач + 3 потери), Буренко (14 + 9 передач), Зайцев (10 + 3 потери), Сандул (10 + 12 подборов), Никитин (8), Кольченко (7 + 3 потери), Кабанов (5), Кошеватский (3)