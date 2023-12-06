Будивельник с перевесом в 40 очков уничтожил Кривбасс в Суперлиге FAVBET

Будивельник уничтожил Кривбасс в матче днепровского бабла Суперлиги FAVBET — 78:38.

Киевляне завладели преимуществом с первых минут матча. На большой перерыв Будивельник ушел в перевесом +23 очка. Далее команда Дмитрия Забирченко продолжила громить соперников, и лишь последнюю четверть позволила провести на равных.

MVP встречи стал Максим Сандул. Центровой киевлян набрал за матч 12 очков, а также совершил 15 подборов и 3 ассиста.

Будивельник добыл десятую победу в Суперлиге и остается на втором месте. Отметим, что киевляне первыми в чемпионате преодолели отметку в тысячу набранных очков в матчах. Кривбасс проиграл свой 12-й поединок и замыкает турнирную таблицу.

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Будивельник — Кривбасс — 78:38 (16:8, 26:11, 21:6, 15:13)

Будивельник: Кошеватский (15+5 передач), Сандул (12+15 подборов + 4 перехвата + 3 передачи), Кольченко (11+4 передачи), Лукинский (9+15 подборов), Зайцев (8+5 подборов), Кабанов (11), Никитин (9), Рахметов (3)

Кривбасс: Рид (14+17 подборов + 4 передачи), Мартынов (6), Бибиков (5), Тищенко (2), Бречко (6+4 подбора), Гуля (3), Кундык (2)