Днепр уверенно обыграл БИПА в Суперлиге FAVBET

Днепр уверенно обыграл БИПА в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 96:81.

Команды провели результативную первую половину, за которую днепряне добились перевеса в +14 очков. Команда Владимира Коваля также выиграла третью четверть, и довела матч до победы.

MVP встречи стал форвард Днепра Станислав Тимофеенко. Капитан днепрян совершил дабл-дабл, набрав 21 очко и совершил 10 подборов.

Днепр остается лидером Суперлиги, выиграв 10 матчей из 11-ти. БИПА с четырьмя победами занимает девятую строчку.

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Днепр — БИПА — 96:81 (32:25, 26:19, 25:20, 13:17)

Днепр: Тимофеенко (21 + 10 подборов), Закурдаев (18 + 5 передач), Сыпало (8 + 5 подборов), Бондарчук (5), Горобченко (1 + 10 передач + 4 подбора), Дубоненко (17), Тарасенко (17 + 4 передачи), Натяжко (8) , Сорочан (4)

БИПА: Рябчук (16 + 5 передач + 4 подбора), Льюис (5 + 4 подбора), Малиновский (4), Кадыгроб (3), Шашков (26 + 5 передач + 4 подбора), Кэмпбелл (11), Товкач (8), Бугорский (4), Рудык (2), Неамцу (2)