БК Ровно вырвал победу над Старым Луцком в первом матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET

В стартовом матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET Старый Луцк и БК Ровно выдали сверхнапряженный триллер, в котором триумф был на стороне ровенчан — 63:65.

В первой четверти шла равная борьба, которая завершилась минимальным перевесом (+2) в пользу БК Ровно. В следующем отрезке команда Мизаила Переверзия прибавила и на большой перерыв ушла с преимуществом +8.

Игра продолжалась в том же ключе, выигрывающая команда держала оппонента на расстоянии 8-10 очков. Но в последней четверти Луцку удался рывок, и за пару минут до конца уже подопечные Дмитрия Чайковского были впереди — 59:58.

Тем не менее, концовка осталась за ровенчанами. Более трети очков в составе победителя (22) набрал Алексей Соловьев. Кроме того, дабл-дабл на счету Элайджи Джойнера.

65:63 — вырванная на зубах победа позволила БК Ровно закрепиться на 6-м месте в Суперлиге. Старый Луцк, проиграв восьмой матч из 11-ти (и третий подряд), занимает десятую строчку в таблице — позади только безнадежный аутсайдер Кривбасс.

Завтра, 8 декабря, Ровно сразится с Киев-Баскетом, а соперником Луцка станет Политехника-Галичина.

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Старый Луцк — БК Ровно — 63:65 (13:15, 16:22, 14:14, 20:14)

Старый Луцк: Панфилов (13), Коцько (10 + 5 подборов + 4 передачи), Томас (9 + 7 подборов), Мусиенко (6 + 5 подборов + 5 передач), Прозапас (6), Дюпин (6), Марков (4), Коровяков (4), Бедлинский (3), Глушко (2)

БК Ровно: Соловьев (22 — 4 потери), Шепелев (13 + 4 подбора), Джойнер (12 + 10 передач + 7 подборов), Смит (7 + 9 подборов), Мочалов (6), Водолазский (3), Рябой (2)