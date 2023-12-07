Прикарпатье-Говерла в напряженном матче вырвала победу у Киев-Баскета в черкасском бабле Суперлиги FAVBET-2023/24 — 76:73.

Первая четверть прошла в равной борьбе, после чего киевлянам удалось вырваться вперед. На большой перерыв команды ушли с перевесом +9 очков для команды Владимира Холопова.

Однако подопечные Евгения Мурзина отыграли отставание в третьей четверти. В заключительной 10-минутке в равной борьбе Прикарпатье-Говерла сумела удержать небольшой перевес и выиграть матч.

MVP встречи стал центровой Степан Лесик, который набрал 19 очков и совершил 6 подборов и 2 ассиста. Также в составе ивано-франковцев 19 очков набрал Сергей Старцев. У киевлян те же 19 очков, но 9 подборов, добыл Марканис Хаймон.

Прикарпатье-Говерла одержала седьмую победу и занимает четвертое место в Суперлиге FAVBET. Киев-Баскет идет на шестой строчке с шестью победами.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла — 73:76 (23:22, 25:17, 10:21, 15:16)

Киев-Баскет: Хаймон (19 + 9 подборов + 2 перехвата), Кингсби (15 + 5 передач + 2 перехвата), Заплотинский (7), Иванов (5), Кисильчук (2), Стародуб (11 + 3 перехвата), Когут (7), Юрченко (7)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (19 + 7 передач + 4 перехвата), Лесик (19 + 6 подборов), Кабацюра (12 + 8 подборов), Горобченко (9), М. Тимофийчук (4), Жулавский (6), Чугунов (4+7 подборов), Аврахов (3)