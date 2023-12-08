Черкасские Мавпы без проблем обыграли Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге FAVBET

Черкасские Мавпы добыли уверенную победу над Прикарпатьем-Говерлой в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 71:53.

Хозяева сразу же обеспечили комфортный отрыв в счете, набрали 26 очков за четверть, а к большому перерыву вели с разницей в 21 очко.

В третьей четверти Мавпы продолжали держать Говерлу на безопасной дистанции. И лишь в заключительной десятиминутке команда Евгения Мурзина смогла самую малость подтянуться в счете.

Таким образом, в битве за третье место подопечные Артема Слипенчука отстояли свою позицию. Заодно Мавпы реабилитировались за неожиданное вчерашнее поражение от Политехники-Галичины.

Завтра, 9 декабря, Черкасские Мавпы сыграют против Ровно, а Прикарпатье-Говерла будет противостоять Старому Луцку.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говерла — 71:53 (26:15, 20:14, 16:13, 9:11)

Черкасские Мавпы: Кальниченко (17), Агафонов (11), Бун Джуниор (15 + 5 передач), Руслов (10), Далкорт (6), Миритич (5 + 5 подборов), Скира (3 + 14 подборов), Кузнецов (2), Назаренко (2)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (13 + 5 подборов + 4 перехвата), Старцев (9), Лесик (8 + 9 подборов), Аврахов (7 + 9 подборов), Чугунов (6), М. Тимофейчук (3), Горобченко (2 – 5 потерь), Музыченко (3), Лонюк (2)