БК Ровно в овертайме победил Черкасские Мавпы в Суперлиге FAVBET

БК Ровно в овертайме победил Черкасские Мавпы в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET — 94:86.

На большой перерыв Ровно ушло с преимущество в четыре очка (42:38), а в третьей четверти гости нарастили отрыв в восемь пунктов. Тем не менее, Мавпы усилиями Буна и опытных Агафонов с Кальниченко сумели перевести игру в овертайм, где ровенский клуб все же проявил настырность и взял реванш за поражение в октябре.

Лучшим в составе Ровно стали Шепелев с 21 очком и Смит, который оформил дабл-дабл (19 очков и 13 подборов). У Мавп отметим Буна: игрок к 24 очкам добавил 11 подборов и восемь ассистов.

Ровно и Мавпы имеют по восемь побед и пять поражений в текущем сезоне. Их очный матч завершил программу бабла в Черкассах.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — БК Ровно — 86:94 ОТ (27:17, 11:25, 21:25, 22:14, 5:13)

Черкасские Мавпы: Бун Дж. (24 + 8 передач + 11 подборов + 3 перехвата — 5 потерь), Агафонов (22 + 9 подборов), Кальниченко (12), Далкорт (11), Новиков (6), Скира (5), Кузнецов (3), Руслов (3)

Ровно: Шепелев (21), Смит (19 + 13 подборов + 4 передачи), Соловьев (17 — 3 потери), Джойнер (16 + 5 передач), Водолазский (10), Тимощук (6 + 11 передач + 3 перехвата), Мочалов (5)