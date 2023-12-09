Будивельник сообщил о прекращении участия в Суперлиге FAVBET

Будивельник направил Федерации баскетбола Украины (ФБУ) письмо о снятии с чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24.

Киевляне сообщили о потере спонсорской поддержки и отсутствии финансирования. Команда вынуждена сняться, чтобы не увеличивать долги перед игроками и администрацией клуба.

Столичная команда занимает второе место в нынешнем розыгрыше Суперлиги, добыв 10 побед. В последнем матче подопечные Дмитрия Забирченко разгромили Кривбасс с перевесом в 40 очков.

Будивельник — действующий чемпион Украины. Столичная команда завоевывала национальный титул 11 раз.