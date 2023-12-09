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Баскетбол

Будивельник сообщил о прекращении участия в Суперлиге FAVBET

Будивельник, фото — fbu.ua

Будивельник направил Федерации баскетбола Украины (ФБУ) письмо о снятии с чемпионата Суперлиги FAVBET-2023/24.

Киевляне сообщили о потере спонсорской поддержки и отсутствии финансирования. Команда вынуждена сняться, чтобы не увеличивать долги перед игроками и администрацией клуба.

Столичная команда занимает второе место в нынешнем розыгрыше Суперлиги, добыв 10 побед. В последнем матче подопечные Дмитрия Забирченко разгромили Кривбасс с перевесом в 40 очков.

Будивельник — действующий чемпион Украины. Столичная команда завоевывала национальный титул 11 раз.

Источник: sportarena.com

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