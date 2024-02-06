БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Победу одесситам принес бросок Уитли под занавес встречи

Во втором матче второго дня южненского бабла Суперлиги FAVBET БИПА и Черкасские Мавпы выдали напряженный триллер, который завершился неожиданной победой одесситов — 68:67.

Начало поединка было за гостями, но затем БИПА перехватила инициативу и выиграла первую четверть с разницей +8. В течение второй десятиминутки Мавпы постепенно сокращали отрыв и к большому перерыву сумели вырваться вперед — 36:35.

В следующем отрезке инициатива была за командой Артема Слипенчука, но соперник не позволял черкасской команде уйти в отрыв. Последняя четверть прошла в конкурентной борьбе, в счете команды вели попеременно. За секунды до конца Мавпы вели 67:66, но точный бросок Келона Уитли принес андердогу яркую победу.

Этот успех позволил одесситам вплотную приблизиться к восьмому месту, занимаемому Старым Луцком. Черкасские Мавпы, вместо того чтобы догнать в таблице Киев-Баскет, потерпели третье поражение подряд и опустились с пятой строчки на шестую.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — БИПА — 67:68 (15:23, 21:12, 18:17, 13:16)

Черкасские Мавпы: Далкорт (21 + 6 подборов), Бун (15 + 10 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Агафонов (14 + 8 подборов + 3 передачи — 4 потери), Скира (7 + 8 подборов), Новиков (5), Марченко (3), Руслов (2)

БИПА: Уитли (24), Льюис (21 + 6 подборов), Ткаченко (12 + 14 подборов), Соловей (4), Баранов (3), Бугорский (2), Шашков (2), Рябчук (0 + 4 подбора)

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