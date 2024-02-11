БК Ровно уступил Днепру в последнем матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET

Днепряне продолжают идти без потерь в регулярном чемпионате

В поединке лидеров Суперлиги FAVBET БК Ровно на своей площадке не смогло на равных противостоять Днепру — 69:87.

Команда Владимира Коваля сразу захватила лидерство в счете и завершила первую четверть с отрывом +11. Впрочем, ровенчане отчаянно сопротивлялись, провели качественную вторую десятиминутку и сохранили интригу к большому перерыву — 40:48.

В дальнейшем Днепр уверенно держал соперника на дистанции, не позволяя сокращать отставание более чем на 10 очков. Итог — закономерная победа непобедимого лидера.

БК Ровно остался вторым, сохраняя преимущество по проценту побед над Запорожьем и Киев-Баскетом.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — БК Ровно — 87:69 (29:18, 19:22, 20:15, 19:14)

Днепр: Закурдаев (27 – 3 потери), Горобченко (15 + 6 подборов + 5 передач – 3 потери), Тимофеенко (12 + 8 подборов + 3 перехвата), Дубоненко (11), Сорочан (10), Сипало (4), Тарасенко (4), Колдомасов (4)

БК Ровно: Соловьев (13), Джойнер (12 + 9 подборов + 5 передач), Смит (10), Водолазский (8), Тимощук (6), Шепелев (6), Гаскинс (6), Герасимчук (5), Чиж (3)

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