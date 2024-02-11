Прикарпатье-Говерла одержала уверенную победу над Кривбассом в Суперлиге-FAVBET

Подопечные Мурзина прервали серию из пяти поражений

Прикарпатье-Говерла не испытала проблем с аутсайдером Кривбассом в матче ровненского бабла Суперлиги-FAVBET — 88:63.

Подопечные Евгения Мурзина сполна воспользовались возможностью прервать затянувшуюся серию из пяти подряд поражений в регулярном чемпионате.

Фаворит сходу завладел преимуществом и начал его быстро наращивать. Уже к экватору встречи ее судьба была решена — 51:28. Две оставшиеся четверти превратились в формальность.

Благодаря этому результату Говерла вышла в ноль по разнице побед и поражений, закрепившись на шестом месте. Кривбасс остается последним в таблице.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Прикарпатье-Говерла — 63:88 (13:27, 15:24, 19:18, 16:19)

Кривбасс: Рид (18), Тищенко (12), Новиков (7), Мартынов (6 + 5 передач + 4 подбора — 4 потери), Мельник (6), Бибиков (5), Железняк (5), Бречко (4)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (23 + 7 подборов), Старцев (18 + 6 передач + 5 подборов), Лесик (12 + 6 подборов — 4 потери), Аврахов (12), Лонюк (9 + 9 передач — 4 потери), Чугунов (5), Горобченко (4 + 6 подборов), Музыченко (3), Жулавский (2)

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