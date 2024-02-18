Тренер «СумДУ» заробив вилучення у третій чверті гри з «Політехнікою» і залишив підлеглих наодинці з командою Суперліги

17 лютого у другому матчі ігрового дня Кубка України «Політехніка» з Суперліги зустрічалася з представником Вищої ліги «СумДУ». Гра завершилася з рахунком 72:65 на користь львів’ян. Здавалось би, закономірний та цілком очікуваний результат, але сумчани мали всі шанси поборотися за перемогу та створити апсет.

Перша половина завершилась з рахунком 36:32 на користь «СумДУ», а ось вже в третій чверті вони набрали лише 10 очок та дали «Політехніці» наздогнати себе.

Саме в середині цієї десятихвилинки стався скандальний момент, під час якого судді вилучили наставника «СумДУ» Ярослава Ковальова за надмірно емоційну реакцію на події гри.

У команди-представника міста Суми немає жодних помічників тренера, тому після вилучення наставника колектив залишився сам у залі – виключно гравці на лаві.

У чвертьфіналі 18 лютого зустрінуться «Прометей» та «Політехніка» – це буде перша зустріч підопічних Олександра Пащенка з представником Суперліги в офіційному матчі.

Фото: скріншот з трансляції ФБУ

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