Ковляр: От Словении ждем быстрой и агрессивной игры

Сборная Украины уже начала подготовку к отборочным матчам

Защитник испанского Обрадойро Александр Ковляр прокомментировал предстоящие матчи сборной Украины по баскетболу в квалификации Евробаскета-2025 со Словенией и Португалией.

«Все хотят работать, играть и одержать две победы в ближайших матчах. Так что мы работаем на максимуме и готовимся».

«Чего ждать от матча против Словении? Все знают, что это очень агрессивная команда в защите, они быстро играют в нападении, у них хорошо организована игра. Тем более они будут играть без Луки Дончича, поэтому мы ожидаем от них максимально агрессивной игры по всей площадке».

Сборная Украины по баскетболу в Риге начала подготовку к матчам отбора на чемпионат Европы-2025. Тренерский штаб не вызвал травмированных Владимира Конева, Константина Аникиенко и Дмитрия Скапинцева.

Из-за сложностей акклиматизации не вошел в состав команды Владимир Герун, выступающий в чемпионате Японии. Дебютный вызов в национальную команду получил 20-летний центровой Богдан Бринюк, который выступает в Болгарии за Черно Море.

Команда Виталия Степановского откроет квалификационный турнир матчем со Словенией 22 февраля. Затем сине-желтые сыграют с Португалией 25 февраля. Номинально «домашний» для Украины поединок пройдет в Риге. Третьим соперником украинцев в группе А является Израиль.

Квалификация чемпионата Европы будет проходить во время трех окон: 19-27 февраля 2024, 18-26 ноября 2024 и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне. Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

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