Следить

Баскетбол

Черкасские Мавпы подписали центрового Тищенко

Бигмэн заменит в команде Сергея Скиру, который ранее перешел в Киев-Баскет

Черкасские Мавпы подписали центрового Тищенко

Александр Тищенко, фото — mavpabasket.com

Черкасские Мавпы подписали центрового Кривбасса Александра Тищенко. Игрок оформил контракт до конца сезона.

Тищенко ранее выступал за Мавп в прошлом сезоне, за которых провел три матча. В нынешнем розыгрыше Суперлиги центровой играл за Кривбасс. Тищенко провел 24 матча и в среднем набирал 9,8 очков, 5,9 подбора, 1,3 передачи (РЭ 12.4).

Александр должен заменить в черкасской команде Сергея Скиру. Центровой ранее перешел в Киев-Баскет на правах аренды.

Тищенко уже тренируется вместе с новой командой. Ожидается, что игрок сможет дебютировать за Мавп в Кубке Украины 2 марта в матче против своего предыдущего клуба Кривбасса.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Настоящий Капризов вернулся! А «Миннесота» включилась в борьбу за плей-офф

Баскетбол

Кожен та кожна, незалежно від характеру травми, можуть займатись спортом, насолоджуватись цим і жити повноцінним життям

Баскетбол

Магія Луки все ще працює! Дончич двічі поспіль влучив нереальні кидки з центра майданчика на розминці

Бокс

Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

Футбол

Интер намерен подписать профессиональный контракт со своим юниором

Баскетбол

Черкасские Мавпы подписали центрового Тищенко

Теннис

Дубай. Швёнтек обыграла Стивенс и встретится со Свитолиной в третьем круге

Футбол

Арсенал продлил контракт с Томмиасу

Футбол

«Миннесота» и «Ванкувер» повторили рекорд века, Капризов — клубный рекорд

Бокс

Энтони ДЖОШУА: «Многие называют Фьюри величайшим, но я так не считаю»

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

Футбол

Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

Бокс

Усик – в тройке, Лопес – выбыл. The Ring обновил рейтинг лучших боксеров

Футбол

Шахтер – Марсель. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.02.2024

Баскетбол

Киев-Баскет арендовал центрового Черкасских Мавп Скиру

Футбол

Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

Бокс

Камбосос назвал запредельную цену боя с Ломаченко

Автоспорт

Ф2: Зейн Мэлони – вновь лучший на тестах в Бахрейне

Баскетбол

Зацініть, у чому Вембаньяма прийшов на гру – нехай потім не питає, чому його називають слендерменом

Футбол

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол