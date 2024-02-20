Черкасские Мавпы подписали центрового Тищенко

Бигмэн заменит в команде Сергея Скиру, который ранее перешел в Киев-Баскет

Черкасские Мавпы подписали центрового Кривбасса Александра Тищенко. Игрок оформил контракт до конца сезона.

Тищенко ранее выступал за Мавп в прошлом сезоне, за которых провел три матча. В нынешнем розыгрыше Суперлиги центровой играл за Кривбасс. Тищенко провел 24 матча и в среднем набирал 9,8 очков, 5,9 подбора, 1,3 передачи (РЭ 12.4).

Александр должен заменить в черкасской команде Сергея Скиру. Центровой ранее перешел в Киев-Баскет на правах аренды.

Тищенко уже тренируется вместе с новой командой. Ожидается, что игрок сможет дебютировать за Мавп в Кубке Украины 2 марта в матче против своего предыдущего клуба Кривбасса.

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