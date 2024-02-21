Гравець-аматор сплатив ліцензію «Бродському на шлюх та блекджек в Іспанії». ФБУ порушила проти нього справу

Український баскетбольний 2024-й набирає обертів – національна збірна от-от стартує у відборі на чемпіонат Європи 2025 року, розпочався перший після початку повномасштабного вторгнення розіграш Кубка (фінал чотирьох заплановано на другий вікенд березня), та й регулярний чемпіонат Суперліги вже вийшов на фінішну пряму.

Однак іноді найгарячіше трапляється там, де ми цього взагалі не чекаємо – на цей раз вогню дав аматорський баскетбол.

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У розпорядження Tribuna.com потрапив офіційний лист ФБУ за підписом представника федерації Романа Бойка – про те, що комітет етики та чесної гри розгляне поведінку баскетболіста-аматора Дениса Давидова.

Підстава – свій внесок за ліцензію гравця (для аматорів він складає 120 гривень за сезон) Давидов підписав «донат від учасника чемпіонату України Аматорська ліга Бродському на шлюх та блекджек в Іспанії. Відстаньте від нас зі своїми протиправними вимогами з 90-х».

Такого офіційного документу від національної федерації ви, напевно, ще не бачили:

Які саме санкції можуть бути застосовані до гравця, наразі невідомо. З теоретично можливих, згідно з дисциплінарним кодексом федерації – попередження, штраф, відсторонення від змагань та позбавлення ліцензії (або будь-яке поєднання цих покарань).

А звідки взагалі береться історія з внеском від аматорів і чому нею незадоволені?

Навряд чи ви зіткались з цим, якщо не брали участь в аматорських змаганнях або не організовували їх, але норми ФБУ вимагають від кожного, хто грає навіть у чемпіонаті міста чи турнірах типу столичної Ліги героїв, сплачувати на рахунок федерації щорічні ліцензійні внески.

Вони суто номінальні (до повномасштабного вторгнення РФ – 100 гривень з особи, зараз – 120), але, по-перше, загальна сума виходить доволі значною (якщо припустити, що сукупно в аматорський баскетбол в Україні грають 10 тисяч людей, то виходить понад мільйон гривень), і, по-друге, сприйняття самого факту доцільності цих внесків у спільноті завжди було доволі неоднозначним.

З одного боку, 120 гривень на сезон – це ніби й ніщо за можливість мати власний профайл на офіційному сайті ФБУ (ось, наприклад, сторінка Давидова). З іншого, національна федерація не бере безпосередньої участі в організації аматорських турнірів – і тим, хто їх проводить, доводиться шукати не лише зали та суддів, а й чи то збирати внески за ліцензії з гравців, чи то шукати на це якесь додаткове фінансування.

Тому дискусії з цього приводу періодично виникають – і іноді набирають зовсім вже несподіваної форми, як у цьому випадку.

«Я так розумію, що це вже визнання всього прекрасного, що зробив чувак. Схоже, людям вже допекло», – резюмував на своїй сторінці у Facebook дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

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Фото: БК «Київ-Баскет»

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