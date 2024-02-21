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Молода дівчина постраждала внаслідок бійки, яку влаштували студенти після матчу NCAA

Масова бійка після матчу NCAA спалахнула після перемоги університету Техасу A&M з рахунком 76:72 над Incarnate Word, коли гравці команд почали тиснути один одному руки.

Неясно, що спровокувало бійку на лінії рукостискань, у якій брали участь кілька гравців з обох команд, які завдавали ударів один одному. Тренери та гравці обох команд спробували розняти гравців, які почали бійку, але сутичка тривала більше хвилини, оскільки учасники двох програм билися по всьому корту.

Через деякий час на підлозі було кілька гравців та безліч звалищ. Після інциденту повідомили, що внаслідок бійки постраждала молода дівчина у натовпі, а в одного з менеджерів команди була «кров на обличчі», хоча від влади чи шкіл не надходило негайної інформації про травми.

Пізніше в понеділок у спільній заяві команди вибачилися «за поведінку, продемонстровану нашими відповідними чоловічими баскетбольними програмами» під час післяматчевої сварки.

Фото: Daily Mail

ua.tribuna.com

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