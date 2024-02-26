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Сакраменто без Лэня обыграл Клипперс в регулярном чемпионате НБА

Украинец не играл из-за болезни

Сакраменто без Лэня обыграл Клипперс в регулярном чемпионате НБА

Getty Images

В ночь на 26 февраля состоялись 11 матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз обыграл Лос-Анджелес Клипперс 123:107. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь пропустил отчетную встречу из-за болезни.

    НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Милуоки Бакс — 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс — 123:113 (45:28, 27:35, 23:27, 28:23)

Индиана Пэйсерс — Даллас Маверикс — 133:111 (32:32, 35:28, 33:31, 33:20)

Вашингтон Уизардз — Кливленд Кавальерс — 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)

Атланта Хокс — Орландо Мэджик — 109:92 (19:22, 26:29, 38:19, 26:22)

Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс — 103:119 (36:30, 25:31, 26:30, 16:28)

Нью-Орлеан Пеликанс — Чикаго Буллз — 106:114 (21:28, 39:29, 22:24, 24:33)

Хьюстон Рокетс — Оклахома-Сити Тандер — 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36)

Юта Джаз — Сан-Антонио Сперс — 128:109 (32:18, 31:21, 30:35, 35:35)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Шарлотт Хорнетс — 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)

Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз — 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)

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