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Степановский: Тяжелое поражение для нас, ведь в концовке мы сыграли очень глупо

Сине-желтые на последней минуте уступили Португалии

Степановский: Тяжелое поражение для нас, ведь в концовке мы сыграли очень глупо

Виталий Степановский, фото — fbu.ua

Наставник мужской сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский прокомментировал поражение от Португалии (77:79) в квалификации к Евробаскету-2025.

«Начали очень мягко и ужасно играли в защите. 47 очков Португалия набрала в первой половине. Они забирали почти все подборы в нападении. Мы же допускали глупые потери, не могли подобрать мяч в нападении».

«Пять потерь в первой четверти дали сопернику уверенность, они реализовывали невероятные броски. Во второй половине вернулись в игру, матч стал напряженным. В концовке не лучшим образом использовали фолы. Мы дали Португалии забить три трехочковых на последних секундах владения. Это очень трудно. В последней атаке не выполнили то, что готовили в тайм-ауте. Совершили потерю. Тяжелое поражение для нас».

«Поздравляю Португалию. Нам нужно сделать выводы и сыграть лучшее в следующем «окне». Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Не смогли победить. Трудная игра. Очень много легких очков пропустили в первой половине. Сменили защиту во второй половине. Это принесло плоды. Были близки к победе. В конце сыграли очень глупо. Не смогли использовать фолы, сделать то, о чем договорились. Будем делать выводы и двигаться дальше».

С двумя поражениями Украина замыкает турнирную таблицу Группы А. Напомним, в первом туре сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87). Для выхода в финальную часть Евробаскета сборной Украины необходимо занять одно из трех первых мест в группе.

Следующие два отборочных поединка команда Степановского проведет в ноябре 2024 года — сине-желтые дважды сразятся с Израилем.

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