НБА. Сакраменто без Лэня уступил Майами в родных стенах

Бруклин разгромил в гостях Мемфис, непростые победы добыли Нью-Йорк и Торонто

В ночь на 27 февраля состоялись четыре матча регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз дома потерпел поражение от Майами Хит — 110:121. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь пропустил очередной поединок из-за болезни.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс – Торонто Рэпторс – 122:130 (28:30, 28:31, 31:29, 35:40)

Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс – 113:111 (29:27, 33:31, 30:26, 21:27)

Мемфис Гриззлис – Бруклин Нетс – 86:111 (18:30, 22:36, 26:23, 20:22)

Сакраменто Кингз – Майами Хит – 110:121 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20)

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