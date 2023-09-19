Прима стал лучшим в спринте на чемпионате Украины по летнему биатлону

19 сентября в селе Яворов Львовской области на базе «Западного реабилитационно-спортивного центра» НКСИУ стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону.

В мужском спринте первым стал Артем Прима. В тройку вошли Артем Тищенко и Денис Насыко.

1. Артем Прима 18:12.11 (1+1)

2. Артем Тищенко +3:41 (0+0)

3. Денис Насыко +4:04 (0+2)

4. Тарас Лесюк (0+2) +4,8

5. Богдан Цымбал (1+2) +21,9

6. Михаил Хмиль (0+0) +33,1

Напомним, 20 сентября будут соревноваться в гонках преследования.