Шелестюк назвал дату следующего поединка

Украинец уже три недели находится в тренировочном лагере

#Шелестюк, #Showtime

Источник – Чемпион.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и чемпион мира среди любителей Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) вернется в ринг 31 января.

Об этом боксер заявил в Instagram.

Украинец проведет свой следующий поединок 31 января и его будет транслировать телеканал Showtime.

Просмотреть это сообщение в Instagram

If it doesn’t challenge you. It doesn’t change you. Next stop #Jan31 on #Showtime 🥊 #teamShelestyuk Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и для восстановления. Тренируйтесь умно и правильно! Подписывайся на @boxing4fit ! 3-я неделя в тренировочном лагере. Следующий бой 31 января на Showtime. #Shelestyuk #boxing4fit #fightnight #training #model #undefeated #ukraine #power #onnit #everlast #trainingcamp #camplife #lifestyle #UA #LA #boxing #Шелестюк #бокс #украина

Сообщение, распространенный Тарас Шелестюк🇺🇦 (@tarasshelestyuk) 26 Дек 2019 г. в 9:06 PST