Усик: Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце

Источник – Чемпион.

32-летний украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) хочет в новом году мира в стране.

Каким бы ни был для Вас этот час, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой час наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животном он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье – это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году – никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С тексты поздравлений задолго до наступления Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕

Shared A post by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Dec 31, 2019 at 6:13am PST