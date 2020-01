Два поединка украинцев стали лучшими в 2019 году

Top Rank отметила поединки Ломаченко и Гвоздика

Промоутерская компания Top Rank назвала три лучших поединков 2019 года, в которые вошли поединка Александра Гвоздика против Артура Бетербиева и бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Еще одним поединком, который указала компания, стала встреча Оскара Вальдеса и Адама Лопеса.

