Пакьяо стал автором невероятного рекорда

Свой первый титул филиппинец завоевал 22 года назад

Источник – Чемпион.

С наступлением 2020 года Пакьяо стал единственным боксером в истории, которому удавалось быть чемпионом мира в четырех декадах.

🎉👑 Happy New Year! Congratulations to Manny Pacquiao who has just become the first boxer in history to hold world titles in four separate decades… pic.twitter.com/bZTaxhgpxN

— Michael Benson (@MichaelBensonn) 1 января 2020 г.