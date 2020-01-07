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Бокс

Спенс и Кроуфорд лично договорились об объединительном бое

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Боксеры провели переговоры без посредников

#Кроуфорд #Спенс

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион WBO в этой весовой категории Теренс Кроуфорд лично договорились о проведении объединительного боя.

Об этом сообщил Кроуфорд в Twitter.

“Эррол Спенс – отличный парень, и мы оба согласны с тем, что бой должен состояться”, – написал Кроуфорд.

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Основным препятствием к бою между чемпионом мира в трех весовых категориях Кроуфордом и Спенсом, которого многие считают сильнейшим полусредневес, является тот факт, что боксеры связаны контрактами с разными телевизионными сетями: ESPN в Кроуфорда и FOX (через серию Premier Boxing Champions) у Спенс. Ранее Спенс отмечал, что им трудно встретиться, потому что Кроуфорд находится не на той стороне улицы.

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Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.

Источник: champion.com.ua
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