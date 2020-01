Спенс и Кроуфорд лично договорились об объединительном бое

Боксеры провели переговоры без посредников

#Кроуфорд #Спенс

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион WBO в этой весовой категории Теренс Кроуфорд лично договорились о проведении объединительного боя.

Об этом сообщил Кроуфорд в Twitter.

And stop using the fucking promoters, managers and advisors for that weak ass excuse y’all doing they work for us y’all dumb mf if you really want a fight you tell them i don’t give two fucks that’s who I want to fight. let yo nuts drop you say you yo own boss @ErrolSpenceJr

— Terence Crawford (@terencecrawford) 6 января 2020 г.