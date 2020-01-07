Спенс и Кроуфорд лично договорились об объединительном бое

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион WBO в этой весовой категории Теренс Кроуфорд лично договорились о проведении объединительного боя.
Об этом сообщил Кроуфорд в Twitter.
“Эррол Спенс – отличный парень, и мы оба согласны с тем, что бой должен состояться”, – написал Кроуфорд.
And stop using the fucking promoters, managers and advisors for that weak ass excuse y’all doing they work for us y’all dumb mf if you really want a fight you tell them i don’t give two fucks that’s who I want to fight. let yo nuts drop you say you yo own boss @ErrolSpenceJr
— Terence Crawford (@terencecrawford) 6 января 2020 г.
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Основным препятствием к бою между чемпионом мира в трех весовых категориях Кроуфордом и Спенсом, которого многие считают сильнейшим полусредневес, является тот факт, что боксеры связаны контрактами с разными телевизионными сетями: ESPN в Кроуфорда и FOX (через серию Premier Boxing Champions) у Спенс. Ранее Спенс отмечал, что им трудно встретиться, потому что Кроуфорд находится не на той стороне улицы.