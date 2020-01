Болельщики устроили массовую драку после боксерского поединка

Фото: The Ring

Источник – Чемпион.

Бой бывших претендентов на пояса чемпионов мира Джо Смита (25-4, 20 КО) и Джесси Харта (26-3, 21 КО) завершился победой за странное решение одного из судей.

Однако самое интересное происходило в рингсайде, после оглошення решение судей.

Meanwhile, apparently there was a big brawl at ringside after the Joe Smith или Jesse Hart fight. Joe Tessitore on the call. Booger not in attendance!pic.twitter.com/EYm3sdJ0ij

— MyBookie Sportsbook (@betmybookie) January 12, 2020