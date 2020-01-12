Легендарная трилогия Фрейзер – Али, которая завершилась триллером в Маниле

Первый бой состоялся 8 марта 1971 года, в котором Фрейзер одержал победу по очкам, отправив Али в нокдаун в конце поединка:
Во втором поединке, который состоялся 28 января 1974 года, Али взял реванш, также по очкам:
Третий поединок вошел в историю как “Триллер в Маниле”. Бой состоялся 1 октября 1975 года в городе Манила, столице Филиппин, во дворце спорта Araneta Coliseum. Данный поединок часто рассматривается как один из самых великих боксерских поединков XX века, и является кульминацией серии из трех боев между Али и Фрейзером. В историю бокса поединок вошел как один из самых жестоких поединков супертяжеловесов. Поединок завершился после 14 раунда победой Мухаммеда Али:
После этого поединка, Али назвал Фрейзера лучшим боксером после себя и сказал, что он его очень сильно недооценивал.
Также после боя Али позвал к себе в раздевалку сына Джо, Марвіса Фрейзера, и попросил у него прощения за все, что сказал о его отце перед боем. Извиниться перед Джо, он нашел в себе силы только в 2002 году, сказав, что все, что он когда-нибудь говорил о нем, было сделано только ради рекламы.