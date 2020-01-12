Легендарная трилогия Фрейзер – Али, которая завершилась триллером в Маниле

Джо Фрейзер

Источник – Чемпион.

Сегодня, 12 января, исполнилось бы 76 лет легендарному американскому боксеру Джо Фрейзеру.

Дымящийся Джо (прозвище Фрейзера – ред.) попал к боксерской зала случайно, но всерьез и надолго.

В 1964 году выиграл Олимпийские игры в супертяжелом весе, но наибольшее признание получил на профессиональном ринге где в 1970-73 годах был чемпионом мира по версиям WBA и WBC.

Золотыми буквами в историю бокса войдет трилогия Муххамед Али – Джо Фрейзер.

Первый бой состоялся 8 марта 1971 года, в котором Фрейзер одержал победу по очкам, отправив Али в нокдаун в конце поединка:

Во втором поединке, который состоялся 28 января 1974 года, Али взял реванш, также по очкам:

Третий поединок вошел в историю как “Триллер в Маниле”. Бой состоялся 1 октября 1975 года в городе Манила, столице Филиппин, во дворце спорта Araneta Coliseum. Данный поединок часто рассматривается как один из самых великих боксерских поединков XX века, и является кульминацией серии из трех боев между Али и Фрейзером. В историю бокса поединок вошел как один из самых жестоких поединков супертяжеловесов. Поединок завершился после 14 раунда победой Мухаммеда Али:

После этого поединка, Али назвал Фрейзера лучшим боксером после себя и сказал, что он его очень сильно недооценивал.

Также после боя Али позвал к себе в раздевалку сына Джо, Марвіса Фрейзера, и попросил у него прощения за все, что сказал о его отце перед боем. Извиниться перед Джо, он нашел в себе силы только в 2002 году, сказав, что все, что он когда-нибудь говорил о нем, было сделано только ради рекламы.

7 ноября 2011 года Джо Фрейзер скончался в Филадельфии от рака печени в возрасте 67 лет.