Иван Редкач: Три года в США жил как собака

Источник – Чемпион.

На следующей неделе в Нью-Йорке Иван Редкач проведет бой с экс-чемпионом мира американцем Дэнни Гарсия. Победа над Дэнни открывает перед Иваном новый виток карьеры. Максим Розенко вспомнил, как все начиналось для украинца в США.

Первый гонорар – 2000 долларов

За океан Редкач подался в сентябре 2009 года. И ему пришлось пройти немало испытаний в Америке.

Я подписал контракт с менеджером Эдуардом Гумашьяном, – вспоминал Иван в разговоре с автором этих строк. – Он мне много чего пообещал – что подпишем хороший промоутерский контракт, у меня будут отличные условия для тренировок, организует экипировку. Когда прилетел в Лос-Анджелес, подписал с ним трехлетнее соглашение. В итоге все эти три года я прожил как собака. Он снимал нам дом. Жили втроем – полдома у братьев Чудінових из России, полдома – у меня. Когда Гумашьян перестал платить Чудіновим деньги, они собрали вещи и поехали. За три года много ребят приезжали и уезжали. Менеджер много обещал, но далеко не все выполнял. Согласно нашей договоренности, он должен был выплачивать мне 1000 долларов в месяц на питание и карманные расходы. Реально выдавал 50 долларов в неделю. Правда, возил на своей машине на тренировки. Но иногда у Эдуарда не было денег оплатить парковку. Стыдно признаться: было такое, что у не было денег элементарно на еду!

За свой дебютный поединок на профессиональном ринге против американца Кейза Келли в ноябре 2009 года Редкач заработал 2000 долларов. По условиям трехлетнего контракта с Гумашьяном, 33 процентам из своих гонораров он выплачивал менеджеру. В итоге после уплаты менеджерских и налогов получил на руки 1200 долларов. Однако были прецеденты, когда украинец вообще дрался бесплатно.

За свой пятый бой против американца Карлоса Эрнандеса в ноябре 2010 года не получил ни копейки, – признавался Иван. – Промоутеры, которые организовывали боксерский вечер, хотели меня пересмотреть. Я нокаутировал соперника во втором раунде, но после боя мне дали пустой чек. Менеджер объяснил, что у меня якобы проблемы с визой и организаторы боксерского шоу не имеют права мне выписывать чек. Хотя до этого было все нормально, чек выписывали.

Амуницию Редкач также вынужден был покупать за свои деньги.

Менеджер купил мне только кроссовки, – не скрывает Иван. – Сказал, что на большее я пока не заслужил. Я, конечно же, неприятно удивился такому цинизму. В результате перчатки и шлем приобрел за 2500 долларов после одного из своих боев – отдал весь свой гонорар.

За что разбивают головы

Когда трехлетний менеджерский контракт Редкача с Эдуардом Гумашьяном подходил к завершению, менеджер начал настаивать на пролонгации договора на такой же срок. Хотя к этому времени ему уже было понятно, что Гумашьян не может организовать ему нормального продвижения в карьере.

Или подписывай контракт, или уходи из моего дома, – такой ультиматум мне поставил Эдуард, – вспоминал Иван. – При этом ничего мне не предлагал. Я хотел разойтись с ним мирно, но Гумашьян не оставил мне для этого возможности. Когда пришел в дом, я стоял на кухне. Он подкрался сзади и ударил меня стулом по голове. Разбил голову. Потом пытался заламывать мне руки, когда я начал вызывать полицию. Я его пальцем не тронул – если бы ударил, он бы рассыпался. Вызвал полицию, ребята его быстро упаковали, отвезли в участок. Выпустили под залог.

Максим Розенко, Чемпион