Фьюри назвал план действий на поединок с Уайлдером

Фьюри намерен вновь надеть чемпионский пояс

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – isport.ua.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри пообещал нокаутировать американца Деонтея Уайлдера и забрать пояс, который он заслужил еще в первом поединке.

Об этом Тайсон заявил Boxing Scene.

“В этот раз я возьму то, что по праву заслужил в первом бою. Я завоюю зеленый пояс и останусь линейным чемпионом мира. Если Уайлдер захочет еще раз подраться после реванша, я побью его снова. Я уже побеждал Деонтея. Знаю, что могу побить его три раза подряд.

Он пытается убедить самого себя, что победил. Но он знает, что тот бой он вчистую проиграл. Это же будет и в реванше. Но на этот раз я хочу устроить с ним махач в центре ринга. Победитель останется на ногах, а того, кто проиграет, будут отдирать от канваса. У меня в рекорде 20 из 29 досрочных побед. И он знает, что я несколько раз хорошенько потряс его по ходу первого боя. Вся правда в том, что мне в том бою не хватало топлива, чтобы добить его.

Теперь же все будет по-другому. Никакой суеты, никаких велосипедов. Следи внимательно за моей правой плюхою – она вырубит тебя за два раунда. Все что мне надо – один момент, один удар, одно попадание. Бабах и Уайлдер спит. Такой план на бой”, – отметил Фьюри.