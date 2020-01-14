Уайлдер и Фьюри провели первую дуэль взглядов

Боксеры впервые встретились накануне реванша

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Чемпион.

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую встречу.

В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция, посвященная их реванша. После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов.

Просмотреть это сообщение в Instagram 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐈 The first face-off of #WilderFury2 at today’s LA press conference 🔥 Сообщение, распространенный Top Rank Boxing (@toprank) 13 Янв 2020 г. в 3:00 PST

Напомним, что второй поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом поединке боксеров в декабре 2018 года было зафиксировано ничью.

Ранее, Джошуа хочет провести бой с Уайлдером в Великобритании.

Напомним, Джошуа хочет провести бой в Африке.