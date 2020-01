Уайлдер и Фьюри провели первую дуэль взглядов

Боксеры впервые встретились накануне реванша

Американский чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую встречу.

В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция, посвященная их реванша. После пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов.

