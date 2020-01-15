Российского чемпиона мира поймали на допинге

Положительная проба была взята у Беспутіна после победы в титульном бою

#Беспутін, #допинг

Источник – isport.ua.

Непобедимый российский боксер Александр Беспутін (14-0, 9 КО) сдал положительную допинг-пробу после своего поединка поединком за вакантный титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаев, который состоялся в Монако 30 ноября прошлого года.

Об этом вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти заявил в интервью ESPN.

“Мы знаем об этом и обсуждаем все детали с его командой. Больше ничего не могу сказать”, – сказал Моретти.

В допинг-пробе российского боксера было обнаружено запрещенное вещество лігандрол (LGD-4033).

Лігандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат за своими действиями схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Ранее, Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.