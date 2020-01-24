Бой Постола и Рамиреса состоится в США

Новая дата боя пока неизвестна
#Рамирес, #Постол
Источник – Sport Arena.
Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) встретится в бою с американцем Хосе Карлосом Рамирес в США.
Об этом американский боксер написал в Instagram.
“К сожалению, ради нашей безопасности Top Rank и ESPN перенесли бой с Китая. Поединок состоится, но в США”, – написал Рамирес.
Ранее бой перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса.
Изначально поединок должен был пройти на китайском острове Хайнань 2 февраля. Пока неизвестна новая дата проведения боя.
Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойцы вписались в лимит веса. Украинец показал вес в 66,3 кг, американец – в 69,4 кг.
В последнем поединке украинский боксер единогласным решением судей одержал победу над Мохаммедом Мімун (21-2, 12 КО).
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