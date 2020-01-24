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Бой Постола и Рамиреса состоится в США

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Новая дата боя пока неизвестна

#Рамирес, #Постол

Источник – Sport Arena.

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) встретится в бою с американцем Хосе Карлосом Рамирес в США.

Об этом американский боксер написал в Instagram.

“К сожалению, ради нашей безопасности Top Rank и ESPN перенесли бой с Китая. Поединок состоится, но в США”, – написал Рамирес.

Ранее бой перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса.

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Изначально поединок должен был пройти на китайском острове Хайнань 2 февраля. Пока неизвестна новая дата проведения боя.

Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойцы вписались в лимит веса. Украинец показал вес в 66,3 кг, американец – в 69,4 кг.

В последнем поединке украинский боксер единогласным решением судей одержал победу над Мохаммедом Мімун (21-2, 12 КО).

Источник: champion.com.ua
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