Джошуа хочет драться с Усиком на Уэмбли

Энтони Джошуа хочет драться с Александром Усиком в Англии
#Джошуа, #Усик
Источник – isport.ua.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа хочет провести бой с украинцем Александром Усиком на Уэмбли.
Об этом сообщает Daily Mail.
Британец намерен победить Усика, а затем сразиться с победителем боя-реванша Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.
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Также, стало известно, что WBO настаивает, чтобы противостояние Джошуа – Усик произошло до 4 июня. Однако IBF, в свою очередь, хочет, чтобы Энтони дрался с Кубратом Пулевым.
Переговоры между агентом британца Эдди Гірном и агентом Усика уже состоялись.
Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.
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