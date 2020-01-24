Джошуа хочет драться с Усиком на Уэмбли

Энтони Джошуа хочет драться с Александром Усиком в Англии

#Джошуа, #Усик

Источник – isport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа хочет провести бой с украинцем Александром Усиком на Уэмбли.

Об этом сообщает Daily Mail.

Британец намерен победить Усика, а затем сразиться с победителем боя-реванша Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

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Также, стало известно, что WBO настаивает, чтобы противостояние Джошуа – Усик произошло до 4 июня. Однако IBF, в свою очередь, хочет, чтобы Энтони дрался с Кубратом Пулевым.

Переговоры между агентом британца Эдди Гірном и агентом Усика уже состоялись.

Ранее, Усик принял важное решение перед боем с Джошуа.