Постол: С нетерпением жду новую дату боя

Боксер – о переносе боя против Рамиреса

#Постол, #Рамирес

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Виктор Постол будет жалеет, что не состоится бой с Хосе Рамиресом 2 февраля в Китае.

Об этом украинец заявил в Instagram.

“Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

Я хочу сказать спасибо своей команде за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Спасибо всем за поддержку!”, – написал Постол.