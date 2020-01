Постол: С нетерпением жду новую дату боя

Боксер – о переносе боя против Рамиреса

Украинский боксер Виктор Постол будет жалеет, что не состоится бой с Хосе Рамиресом 2 февраля в Китае.

Об этом украинец заявил в Instagram.

Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесено из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку! Eng: my fight against Jose Carlos Ramirez for WBC и WBO titles has been postponed due to virus appeared recently in China. I had great camp and I came to fight in good shape. I feel sorry this fight is not going to happen on Feb 2nd. I would like to say many thanks to my team for all the work they have done in the camp. I’m looking forward to new fight date and venue. Thank you my fans for your support! @freddieroach @julian_chua @sportsciencelab @polishchuk2039 @vadimkteam @thekovalchuk @aleggator

