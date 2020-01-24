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Постол: С нетерпением жду новую дату боя

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Боксер – о переносе боя против Рамиреса

#Постол, #Рамирес

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Виктор Постол будет жалеет, что не состоится бой с Хосе Рамиресом 2 февраля в Китае.

Об этом украинец заявил в Instagram.

“Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесен из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится.

Я хочу сказать спасибо своей команде за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Спасибо всем за поддержку!”, – написал Постол.

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Мой бой против Хосе Карлоса Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO перенесено из-за вспышки вируса в Китае. Я провел отличный тренировочный лагерь и нахожусь в прекрасной форме. Очень жаль, что 2 февраля этот бой не состоится. Я хочу поблагодарить свою команду за мою подготовку. Жду с нетерпением новую дату и место боя. Благодарю всех за поддержку! Eng: my fight against Jose Carlos Ramirez for WBC и WBO titles has been postponed due to virus appeared recently in China. I had great camp and I came to fight in good shape. I feel sorry this fight is not going to happen on Feb 2nd. I would like to say many thanks to my team for all the work they have done in the camp. I’m looking forward to new fight date and venue. Thank you my fans for your support! @freddieroach @julian_chua @sportsciencelab @polishchuk2039 @vadimkteam @thekovalchuk @aleggator

Сообщение, распространенный Viktor Postol “Iceman” (@icemanpostol) 24 Янв 2020 г. в 1:34 PST

Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойцы вписались в лимит веса. Украинец показал вес в 66,3 кг, американец – в 69,4 кг.

Источник: champion.com.ua
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