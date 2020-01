Редкач оказался легче Гарсию на взвешивании

Иван Редкач оказался легче своего соперника

#Редкач, #Гарсия #бокс

Источник – sportarena.com.

Украинец Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) провели церемонию взвешивания накануне боя.

Оба боксера уложились в нормы для полусреднего веса. Украинец оказался на 100 грамм легче своего оппонента. Вес Редкача составила 66,6 кг, в то время как Гарсия показал результат в 66,7 кг.

Final face-off before the 🥊come on. #GarciaRedkach pic.twitter.com/XmMVm3POkL

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 24, 2020