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Редкач оказался легче Гарсию на взвешивании

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Иван Редкач оказался легче своего соперника

#Редкач, #Гарсия #бокс

Источник – sportarena.com.

Украинец Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) провели церемонию взвешивания накануне боя.

Оба боксера уложились в нормы для полусреднего веса. Украинец оказался на 100 грамм легче своего оппонента. Вес Редкача составила 66,6 кг, в то время как Гарсия показал результат в 66,7 кг.

Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.

Источник: champion.com.ua
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