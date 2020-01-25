Редкач оказался легче Гарсию на взвешивании

Иван Редкач оказался легче своего соперника
#Редкач, #Гарсия #бокс
Источник – sportarena.com.
Украинец Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) и бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) провели церемонию взвешивания накануне боя.
Оба боксера уложились в нормы для полусреднего веса. Украинец оказался на 100 грамм легче своего оппонента. Вес Редкача составила 66,6 кг, в то время как Гарсия показал результат в 66,7 кг.
Final face-off before the 🥊come on. #GarciaRedkach pic.twitter.com/XmMVm3POkL
— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 24, 2020
Final face-off before the 🥊come on. #GarciaRedkach pic.twitter.com/XmMVm3POkL
— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 24, 2020
Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.
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