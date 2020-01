Редкач – Гарсия: Как это было

#Редкач, #Гарсия

Источник – Чемпион.

Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии единогласным решением судей.

.@DannySwift comes out победоносный after a dominating & impressive performance in the WBC Welterweight title eliminator. #GarciaRedkach

