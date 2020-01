Редкач вызвал на бой популярного блогера

Украинский боксер продолжает привлекать внимание к себе

Источник – Чемпион.

Известный украинский боксер Иван Редкач после поражения от Дэнни Гарсии бросил вызов американскому блогеру Джейку Пола.

Об этом боксер написал в Instagram.

@jakepaul i’m ready for fight one hand 🤚 with you let’s do it 👂🏾🤛🏾🤛🏾🤛🏾🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Сообщение, распространенный Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 30 Янв 2020 г. в 9:47 PST