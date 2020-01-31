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Редкач вызвал на бой популярного блогера

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Украинский боксер продолжает привлекать внимание к себе

#Редкач, #Пол

Источник – Чемпион.

Известный украинский боксер Иван Редкач после поражения от Дэнни Гарсии бросил вызов американскому блогеру Джейку Пола.

Об этом боксер написал в Instagram.

“Джейк Пол, я готов боксировать с тобой одной рукой. Давай сделаем это”, – написал Редкач.

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@jakepaul i’m ready for fight one hand 🤚 with you let’s do it 👂🏾🤛🏾🤛🏾🤛🏾🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Сообщение, распространенный Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 30 Янв 2020 г. в 9:47 PST

В ночь с 30 на 31 января Пол победил другого блогера AnEsonGib, нокаутировав его в первом раунде. В углу Джейка Пола был известный в прошлом боксер Шейн Мозли. Отметим, что Мозли также тренирует Редкача.

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Напомним, что в бою с Гарсией Редкач запомнился тем, что укусил своего соперника. За это Редкач получил длительную дисквалификацию за укус Гарсии.

Источник: champion.com.ua
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