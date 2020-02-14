У скандального российского боксера нашли след на вене и кокаин в крови

Суд отказался выпустить Кушіташвілі из СИЗО

#Россия, #Кушіташвілі

Источник – isport.ua.

Военный окружной суд признал законным взятие под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушіташвілі по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардіі.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокурор представил результаты медицинского осмотра спортсмена: как оказалось, в момент задержания он был под действием кокаина. Кроме того в ходе осмотра Кушіташвілі психиатром после задержания выяснилось, что на руке у того оказался какой-то след на вене.

Сам боксер и защита пока эту информацию не прокомментировали, а в ходе заседания настаивали на домашний арест или залог.

Чемпиона России и претендента на поездку на Олимпиаду Кушіташвілі и его друга, тоже боксера, Овика Оганнісяна задержали в Москве 2 февраля : при осмотре у Георгия, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином.

Напомним, в связи с наложенными WADA санкциями, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены только “чистые” от допинга спортсмены.