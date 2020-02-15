Гірн назвал следующего соперника Поветкина

Эдди Гірн прокомментировал следующего соперника Александра Поветкина
#Поветкин
Источник – isport.ua.
Российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Ділліаном Уайтом.
Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гірн.
“Мы уже согласовали этот поединок. Осталось только выбрать дату и место. Думаю, что поединок Уайта с Поветкиным состоится либо 25 апреля, либо 2 мая.
Хочу, чтобы в андеркарте боксировали Филипп Хргович и Мартин Баколи. Мне очень нравятся эти ребята и мы включим этот бой в андеркарте после анонса поединка Уайт – Поветкин”, – рассказал Гірн.
“Мы уже согласовали этот поединок. Осталось только выбрать дату и место. Думаю, что поединок Уайта с Поветкиным состоится либо 25 апреля, либо 2 мая.
Хочу, чтобы в андеркарте боксировали Филипп Хргович и Мартин Баколи. Мне очень нравятся эти ребята и мы включим этот бой в андеркарте после анонса поединка Уайт – Поветкин”, – рассказал Гірн.
Ранее, Гірн назвал дату боя Усик – Чисора.
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