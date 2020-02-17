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Фьюри: Побью Уайлдера в любом случае

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Тайсон Фьюри прокомментировал бой с Деонтеем Уайлдером

#Фьюри, #Уайлдер, #бокс

Источник – 24boxing.com.ua.

Британский боксер Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) уверен в своей победе в бою с американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

“Многие не верят, что я могу нокаутировать Уайлдера. Не буду это комментировать. У меня 20 из 29 побед досрочные. В хевівейті любого можно вырубить. Мы все-таки просто люди. Но я выиграю в любом случае. Если не нокаутом, то решением судей. Выиграю ли каждый из 12 раундов.

Думаю, отправлю Уайлдера в нокаут джебом. Точно так же, как я это сделал с Томом Шварцу. И во время спаррингов я работал над джебом. Думаю, если бой не закончится в стартовых раундах, тогда он пройдет всю дистанцию, и я выиграю решением. Буду искать возможность чаще месить его нос своим джебом. Не сомневаюсь в победе. Побью Уайлдера в любом случае”, – говорит Фьюри.

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе. Британец в большинстве раундах был убедительнее, но до концовки боя Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, благодаря чему вырвал ничью и отстоял титул WBC.

Напомним, ранее стало известно о сумасшедший гонорар боксеров в повторном бою.

Источник: champion.com.ua
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