Стало известно, сколько времени понадобится Далакяну на реабилитацию

Медицинская команда Артема делает все, чтобы максимально быстро восстановить украинца

Источник – Чемпион.

Во время своего четвертого по счету защиты титула чемпион мира WBA в флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян уже во втором раунде травмировал правую кисть руки.

Мы попросили прокомментировать состояние здоровья Артема врача команды профессора Вячеслава Попова.

“Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почувствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ним до финального гонга – утверждает Вячеслав Дмитриевич. – С каждым следующим раундом боль прогрессивно нарастала. После боя врач турнира Юрий Дехтярев предоставил нашему чемпиону неотложную помощь. К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области сустава. Отмечу, что Артема консультировали трое ведущих украинских травматологов. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. По срокам на это уйдет не меньше 2 месяцев”.

“Сразу после боя некоторые эксперты бокса и журналисты невысоко оценили выступление Артема, – говорит промоутер Далакяна Юрий Рубан. – Для подобных выводов нужно знать суть того, что происходило. А суть была в том, что после травмы во втором раунде Артему с тренерским штабом пришлось полностью менять тактику на следующие 10 раундов боя. Задачей стало довести бой до конца, при этом не отдавая инициативу сопернику. 9 раундов наш чемпион атаковал и защищался только левой рукой – берег правую. В 12-м раунде, несмотря на невыносимую боль, Артем до финального гонга использовал и правую руку. Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не раньше, чем через три месяца. Но я уверен, что наш чемпион вернется и своими действиями в ринге в следующем бою даст четкий ответ всем экспертам бокса относительно своего уровня мастерства”.

Максим Розенко, Чемпион