Бой Ломаченко – Кэмпбелла признан WBC самым драматичным поединком в 2019-м

Бой обладателя чемпионских поясов в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) был удостоен специальной награды от WBC.

В организации признали поединок боксеров самым драматичным боем в 2019-м году.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел 31 августа в Лондоне, и он длился все 12 раундов.

В 11-м раунде украинец отправил оппонента в нокдаун и одержал победу решением судей.

Отметим, в том бое Ломаченко удалось завоевать вакантный пояс чемпиона WBC.