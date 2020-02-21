Бой Ломаченко – Кэмпбелла признан WBC самым драматичным поединком в 2019-м

Бой обладателя чемпионских поясов в легком весе по версиям
WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2,
18 КО) был удостоен специальной награды от WBC.
В организации признали поединок боксеров самым драматичным боем
в 2019-м году.
Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел 31 августа в Лондоне, и он длился
все 12 раундов.
В 11-м раунде украинец отправил оппонента в нокдаун и
одержал победу решением судей.
Отметим, в том бое Ломаченко удалось завоевать вакантный
пояс чемпиона WBC.
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