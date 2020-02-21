Новое на сайте

еще
Пятница, 21 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБой Ломаченко – Кэмпбелла признан WBC самым драматичным поединком в 2019-м
Бокс

Бой Ломаченко – Кэмпбелла признан WBC самым драматичным поединком в 2019-м

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Бой обладателя чемпионских поясов в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) был удостоен специальной награды от WBC.

В организации признали поединок боксеров самым драматичным боем в 2019-м году.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел 31 августа в Лондоне, и он длился все 12 раундов.

В 11-м раунде украинец отправил оппонента в нокдаун и одержал победу решением судей.

Читайте также:  Ломаченко получил тяжелую травму в бою против Кроллы

Отметим, в том бое Ломаченко удалось завоевать вакантный пояс чемпиона WBC.

загрузка...
Тэги: Василий Ломаченко
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за бой-реванш

У Ломаченко и Гвоздика может измениться промоутер

Руис ведет переговоры о бое с Ортисом

Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов

Фьюри: Уайлдер – высоченная нетронутая, которую раньше не били

Закрыть