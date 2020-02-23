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Бокс

Уайлдер: Никаких оправданий за сегодняшний бой

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Уайлдер прокомментировал бой

Источник – Чемпион.

Бывший обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 KO) вернется более сильным после боя против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 KO).

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Об этом сказал сам боксер.

“Даже самые известные боксеры делали камбэки, это всего лишь часть бокса. Мы должны принимать его таким, какой он есть.

Никаких оправданий за сегодняшний бой. В следующий раз мы вернемся еще сильнее.

Золотые времена в боксе – это когда лучшие дерутся с лучшими”, – сказал Уайлдер.

Источник: champion.com.ua
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