Команда Фьюри готов заплатить Уайлдеру за отмену реванша

Фрэнк Уоррен прокомментировал реванш Фьюри с Уайлдером

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Источник – ua.tribuna.com.

Команда Тайсона Фьюри готова заплатить Деонтею Уайлдеру, чтобы тот отказался от своего права на немедленный реванш.

Об этом рассказал промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен.

“Я считаю, что лучше сразу же выйти на Джошуа, но есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Он должен быть соблюден, если только мы не договоримся, чтобы Уайлдер подождал. Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Но это его выбор.

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Это было бы выгодное предложение для него. Но я говорил с его менеджером. Деонтей убежден, что может нокаутировать Тайсона.

Я в это не верю. Я еще перед их вторым поединком считал, что Фьюри сломит Уайлдера. Если Уайлдер будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией.

Я хочу устроить поединок с Джошуа до конца года. Так мы гарантируем, что Энтони не проиграет кому-то другому”, – отметил Уоррен.