Экс-чемпион дал совет Уайлдеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом вес Ларри Холмс сообщил, что Деонтей Уайлдер должен сосредоточиться над усовершенствованием джеба.

По словам спортсмена, этот элемент у боксера плохо развит.

«Я бы посоветовал Уайлдеру работать над джебом. Он не умеет этого. Когда-то я попытался научить его, но Деонтей ничему не научился», – приводит слова Холмса Boxing Insider Radio.

Также он добавил, что не хотел бы слышать никаких оправданий о костюме.

«Когда я дрался против топовых парней, то побеждал, поскольку выбрасывал правильные удары. Посмотрите записи моих боев с Эрни Шейверсом, Кеном Нортоном и другими бойцами. Я не стоял под их ударами», – добавил он.