Экс-чемпион дал совет Уайлдеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом вес Ларри Холмс сообщил,
что Деонтей Уайлдер должен сосредоточиться над усовершенствованием джеба.
По словам спортсмена, этот элемент у боксера плохо развит.
«Я бы посоветовал Уайлдеру работать над джебом. Он не умеет
этого. Когда-то я попытался научить его, но Деонтей ничему не научился», –
приводит слова Холмса Boxing Insider Radio.
Также он добавил, что не хотел бы слышать никаких оправданий
о костюме.
«Когда я дрался против топовых парней, то побеждал,
поскольку выбрасывал правильные удары. Посмотрите записи моих боев с Эрни
Шейверсом, Кеном Нортоном и другими бойцами. Я не стоял под их ударами», –
добавил он.
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