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Бокс

Экс-чемпион дал совет Уайлдеру

Сергей СумскойНет комментариев
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Бывший чемпион мира в супертяжелом вес Ларри Холмс сообщил, что Деонтей Уайлдер должен сосредоточиться над усовершенствованием джеба.

По словам спортсмена, этот элемент у боксера плохо развит.

«Я бы посоветовал Уайлдеру работать над джебом. Он не умеет этого. Когда-то я попытался научить его, но Деонтей ничему не научился», – приводит слова Холмса Boxing Insider Radio.

Также он добавил, что не хотел бы слышать никаких оправданий о костюме.

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«Когда я дрался против топовых парней, то побеждал, поскольку выбрасывал правильные удары. Посмотрите записи моих боев с Эрни Шейверсом, Кеном Нортоном и другими бойцами. Я не стоял под их ударами», – добавил он.

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Тэги: Деонтей Уайлдер
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