Лопес: Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом

Американец знает, как победить украинца

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес стремится завершить поединок с украинцем Василием Ломаченко нокаутом.

Актуально: Названа дата и место проведения боя Ломаченко – Лопес

Об этом он рассказал порталу vRINGe VISION.

“Нужно быть техническим. Мы знаем, что нам нужно делать. Люди недооценивают меня. Они считают, что я не могу делать то, что я могу. Они видят силу, но не видят технику и IQ в ринге . А это то, что я люблю. Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом”, – сказал Лопес.