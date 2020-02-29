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Бокс

Лопес: Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом

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Американец знает, как победить украинца

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Чемпион IBF в легком весе Теофімо Лопес стремится завершить поединок с украинцем Василием Ломаченко нокаутом.

Актуально: Названа дата и место проведения боя Ломаченко – Лопес

Об этом он рассказал порталу vRINGe VISION.

“Нужно быть техническим. Мы знаем, что нам нужно делать. Люди недооценивают меня. Они считают, что я не могу делать то, что я могу. Они видят силу, но не видят технику и IQ в ринге . А это то, что я люблю. Бой с Ломаченко закончится только по одному сценарию – нокаутом”, – сказал Лопес.

Напомним, Лопес получит рекордный гонорар за бой с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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