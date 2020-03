Джошуа подтвердил дату боя против Пулева

Опубликовав в Instagram эффектное фото со своими поясами.

Источник – Чемпион.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа свой следующий бой проведет против болгарина Кубкрата Пулева 20 июня в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Ранее о подписании контракта и о дате поединка рассказал промоутер чемпиона Эдди Гірн. Теперь Джошуа подтвердил дату поединка, опубликовав в Instagram эффектное фото со своими поясами.

